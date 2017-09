Homem é preso com arma de fogo no carro

Aproximadamente às 22 horas do dia 25 de Setembro, durante patrulhamento pelo Bairro Centro, na cidade de Lagoa da Prata, policiais militares visualizaram um indivíduo suspeito transitando em um veículo Toyota/Corolla, de cor prata.

Diante da suspeição, a equipe policial deu ordem de parada ao condutor, de 44 anos, com o qual não localizou nada de ilícito. No entanto, após buscas no veículo, a guarnição encontrou um revólver de calibre .32 e seis munições intactas de mesmo calibre.

O envolvido não possuía o registro da arma de fogo e, diante disso, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com o revólver apreendido. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.

Relacionado