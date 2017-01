Homem é quase linchado na praia por suposto assédio a criança

Nesse domingo, dia primeiro de janeiro, por volta das 18h30min A sala de operações da polícia militar recebeu uma denúncia de que, havia várias pessoas agredindo uma pessoa na praia municipal. No local GuRP deparou-se com o autor caído ao solo com uma lesão no olho direito e na face, sendo socorrido para a UPA em ambulância pela equipe de plantão. Em conversa com uma testemunha, a mesma relatou que presenciou o autor de dentro da água puxar uma criança de nove anos de idade pela perna na direção dele e, o autor estava com o rosto bem perto da referida vitima. A testemunha relatou ainda que, conversou com outra vitima de sete anos de idade, a qual disse para a testemunha que o autor havia puxado ela em direção a ele antes de puxar a outra vítima. A testemunha foi tirar satisfação com o autor e que, o autor alegou que não estava fazendo nada. A testemunha disse que, um número aproximado de 30 (trinta) pessoas que estavam no interior da praia tomaram conhecimento do fato e começaram a agredir o autor. O autor estava sendo atendido na UPA e em contato com a Médica esta disse, que ele iria ficar em observação por no mínimo seis horas devido à lesão. O autor negou o fato. Foi feito contato na delegacia de plantão em Bom Despacho e através do escrivão este disse que o delegado de plantão orientou a passar para as responsáveis legais das vitimas a procurar a delegacia de policia civil local para as demais providências.

Relacionado