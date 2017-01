Jovem de 30 anos morre em acidente no trecho Arcos-Lagoa da Prata

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, dia 05 de Janeiro, na altura do Km 55 da rodovia MG 170, entre Lagoa da Prata e Arcos, deixou como saldo uma vítima fatal. O motorista do Volkswagen Golf, placa OQR-6129-Lagoa da Prata, Carlos Henrique, de 30 anos, morreu depois que o veículo chocou-se contra uma canaleta e uma placa de sinalização, capotando, arrancando o motor e arremessando o condutor para fora do veículo. A vítima foi socorrida pela ambulância do Hospital São José, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos quando dava entrada na unidade de saúde.

A perícia foi acionada e compareceu ao local.