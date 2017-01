Jovem esfaqueada dentro de supermercado

Na tarde desta segunda feira (09/01) por volta de 14:30h uma das funcionárias de um supermercado localizado no centro da cidade, próximo à pracinha do Cruzeiro, foi vítima de esfaqueamento. Segundo testemunhas, a vítima, Beatriz Franco, aproximadamente 23 anos, foi surpreendida por outro funcionário, identificado apenas como Felipe, também com idade aparente de 23, enquanto ela ajudava uma colega na limpeza do estabelecimento. Beatriz foi atingida por trás, e mesmo com a faca cravada em suas costas, segundo testemunhas, conseguiu correr até a ala dos hortifrúti, sendo perseguida pelo autor que a alcançou e desferiu contra ela mais três facadas. O rapaz pegou um capacete e fugiu do local.

Beatriz foi levada por funcionários do supermercado até a UPA, onde foi atendida. Seu estado é grave e ela estava aguardando transferência para outra cidade.

Beatriz trabalha no local há cerca de quatro anos e o autor foi contratado há cerca de seis meses, de acordo com informações de demais funcionários, que não souberam informar o provável motivo do crime.