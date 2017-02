JUSTIÇA ELEITORAL FAZ ALERTA A QUEM DEIXOU DE VOTAR

A Justiça Eleitoral de Lagoa da Prata está realizando uma convocação geral de todos aqueles eleitores e eleitoras dos municípios de Lagoa da Prata e Japaraiba, que deixaram de votar nas três últimas eleições , para comparecerem ao Cartório Eleitoral (Rua Luiz Guadalupe, 334 – centro – Lagoa da Prata) para regularizarem suas situações eleitorais, no período de 02/03/2017 a 02/05/2017 , sob pena de terem suas inscrições eleitorais canceladas . A relação contendo os nomes de todos os eleitores nessa situação está disponível no Cartório Eleitoral de Lagoa da Prata, para consulta dos interessados. Aquele(a) eleitor(a) cujo nome constar dessa listagem deverá regularizar sua situação, comprovando o exercício do seu voto, efetuando o pagamento da(s) multa(s) correspondente(s) ou justificando sua(s) ausência(s) nesse período de 60 dias. Ao comparecer no Cartório Eleitoral, o(a) eleitor(a) deverá apresentar os seguintes documentos: documento que comprove sua identidade, com foto; o título eleitoral e o comprovante de votação / de justificativa eleitoral / de recolhimento da multa ou sua dispensa.

Assim, diante dessa convocação geral, de interesse do público dessa Zona Eleitoral, solicitamos aos Sr(a)(s) a gentileza de darem publicidade dessa referida convocação no seu Jornal, para que nossa população possa tomar a devida ciência. Contamos, mais uma vez, com a parceria desse Jornal na veiculação dessa campanha publicitária de grande interesse dos eleitores locais.

Att. Amauri Eduardo Silva – Chefe da 156ª ZE-MG, por ordem do MM. Juiz Eleitoral desta ZE.