Ladrões armados amarram vítimas e assaltam casa no São José

Por volta das 11 horas da noite do sábado, dia 28 de Janeiro, a PM compareceu à Rua Luiz Guadalupe, Bairro São José, onde as vítimas K.C.M., de 45 anos, e S.R.F., de 49 anos, relataram que, ao chegarem em sua residência, perceberam que havia uma caminhonete FIAT STRADA, cor branca, no interior do imóvel e, repentinamente, foram rendidos por cinco indivíduos, três deles armados. As vítimas foram levadas para o interior da casa, onde o filho do casal M.M.F., 23 anos, e sua namorada R.C.B.M., 22 anos, já haviam sido rendidos. Os suspeitos roubaram 04 notebooks, 02 aparelhos de telefone celular, 02 IPHONE, 03 televisores, 02 anéis de ouro, 01 par de brincos de ouro, 01 tênis, todas as roupas da vítima M.M.F. e R$700,00 em dinheiro. Após o roubo, os envolvidos evadiram na caminhonete FIAT STRADA tomando rumo ignorado.

Roubo de veículo

Por volta de 01 hora da manhã do dia 28 de Janeiro, a vítima F.A.F., de 46 anos, relatou que se encontrava dentro do veículo FIAT/STRADA ADVENTURE, de cor branca, que estava estacionado na Rua Alagoas, Bairro Santa Alexandrina, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, os quais anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima saísse do carro. Em seguida, os assaltantes roubaram a carteira da vítima e evadiram no veículo tomando rumo ignorado.