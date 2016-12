Ladrões assaltam motorista após abastecer no Chico Miranda

A Guarnição de Rádio Patrulha compareceu ao Posto Via Car, localizado na avenida Fernão Dias, nesta quinta-feira, dia 15, onde em contato com a vitima, este relatou aos policiais que estava abastecendo seu veículo, um FIAT/PUNTO de cor PRETA, placa HHR-4052, de Lagoa da Prata/MG, momento em que ali chegaram dois indivíduos, sendo que um era alto, pardo, magro, trajava bermuda e camisa de time de futebol, aparentemente do Boca Júnior, da Argentina, boné preto e chinelos, sendo que este tentou tirar as chaves da ignição do veículo. Diante da reação da vítima, o segundo indivíduo, que trajava calça jeans, tênis e blusa de moletom cinza com capuz, apontou uma arma de fogo do tipo revólver para ele e o tirou do veículo, vindo a entrar os dois autores no carro e tomado rumo à rua Sudário Felizardo de Castro. Eles ainda pararam no cruzamento com a rua Rede dos Ferroviários, onde adentrou um terceiro indivíduo no veículo, sendo que este trajava calça jeans e uma blusa de moletom de cor vermelha. Em seguida o carro seguiu sentido à usina, pela estrada de chão. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do posto, sendo a vítima orientada a apresentar as imagens nessa delegacia posteriormente. Também foi roubada a carteira da vítima contendo todos os seus documentos pessoais e uma certa quantia em dinheiro, além de seu telefone celular, que o mesmo tentava rastrear a localização, porém ainda não havia conseguido. O veículo estava com bastante combustível pois já havia terminado o abastecimento. Segue rastreamento.

