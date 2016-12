Ladrões explodem agência do Banco do Brasil em Lagoa da Prata

Uma sequência de explosões destruiu boa parte da agência do Banco do Brasil em Lagoa da Prata, na madrugada desta sexta-feira, dia 23 de dezembro. Segundo informações da Polícia, por volta de três horas e meia da manhã, a sala de operações recebeu um chamado informando sobre o ocorrido. O hall de entrada, onde ficam os terminais de caixa eletrônico, ficou praticamente destruído. Pelo menos quatro dos sete dispensadores de dinheiro foram danificados. Não houve feridos, a despeito de boatos que correram sobre uma pessoa ter levado um tiro. Entretanto foram ouvidos disparos de armas de fogo, por vizinhos próximos à agência.

Segundo informações da PM, os indivíduos autores do crime, fortemente armados, utilizaram uma Fiat Palio Weekend de cor prata e possivelmente uma Strada de cor preta na prática do crime. Segundo testemunhas, foram vistos vários indivíduos que se posicionaram em frente à agência. Foram ouvidas três explosões, segundo relatos feitos à PM. Os autores fugiram em direção à MG 170, a Polícia continua em rastreamento à procura dos assaltantes. Tanto o BOPE quanto o esquadrão anti bombas foram acionados para verificar algum eventual explosivo remanescente. A perícia permanece no local.

Vídeo mostra ladrões saindo do banco

Um vídeo circula pelas redes sociais mostrando o momento em que os elementos ainda estavam na agência. É possível ouvir pelo menos três disparos, supostamente para dispersar eventuais veículos que poderiam passar pelo local, já que um dos elementos estava do lado de fora da agência, na avenida Brasil. Também é possível identificar pela gravação a presença de três pessoas, sendo que uma delas utilizava uma lanterna em uma espécie de suporte na cabeça. Um dos homens avisa que a ação terminou, gritando: “Vamos embora, vamos embora”.