LAGOA DA PRATA – PM PRENDE/APREENDE ENVOLVIDOS COM TRÁFICO DE DROGAS

Às 21h15 do dia 10 de Novembro de 2017, durante Operação Batida Policial em Lagoa da Prata, a PM recebeu denúncia de tráfico de drogas na Rua Sudário Felizardo de Castro e Rua Tavinho Resende, Bairro Sol Nascente. Diante de tais informações, a guarnição policial deslocou ao endereço das denúncias, onde avistou e abordou um indivíduo de 21 anos. Após varreduras pelo local, os policiais militares encontraram oito invólucros plásticos de maconha e, durante busca pessoal, a guarnição localizou R$ 57,00. Na residência do infrator, os militares abordaram um suspeito de 52 anos, pai do meliante, e, após buscas, localizaram R$110,00, dois invólucros de maconha e uma motocicleta Honda Bros NXR/125, produto de furto. No local também foram abordados dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos. Os envolvidos foram presos/apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Regional de Bom Despacho. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado. Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

