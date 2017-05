LAGOA DA PRATA – POLÍCIA MILITAR PROMOVE REUNIÃO COM MOVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL

Representantes do movimento "Lagoa Pede Socorro" se reuniram com os tenentes Batista e Andreoti na manhã desta quarta, 17

Às 09h do dia 17 de Maio de 2017, a Polícia Militar realizou, na sede da 107ª Cia PM, em Lagoa da Prata/MG, uma reunião que contou com a presença do 1º Tenente João Batista de Souza, Comandante da Companhia, dos Comandantes dos Pelotões da sede e de representantes do movimento “Lagoa Pede Socorro”.

Os integrantes do encontro, com o intuito de ampliar a segurança pública no município, instituíram a criação e estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública; a ampliação e reestruturação da Guarda Civil Municipal; a ampliação e otimização do sistema de videomonitoramento municipal; a construção de guaritas de vigilância nos três principais acessos da cidade e a criação do aplicativo “Cidade Segura”, como medidas urgentes a serem implantadas.

A Polícia Militar de Minas Gerais apoia todas as ações norteadas para o aumento da segurança pública, principalmente aquelas que de forma conjunta, envolvam a PMMG, a sociedade civil e os demais órgãos e instituições responsáveis por tornar a cidade de Lagoa da Prata um município mais seguro.

Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM