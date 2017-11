Lagoa Futebol Clube bicampeão municipal de Lagoa da Prata

Por Marlon Santos

Era tarde de sábado em Lagoa da Prata, do dia 18 de novembro, por volta de 17h30. Estavam em campo as equipes do Lagoa Futebol Clube e Praia Clube, disputando a final do municipal da cidade de Lagoa da Prata. O estádio municipal estava completamente lotado e tudo indicava que teríamos um grande embate.

O Praia Clube começou massacrando o Lagoa e sempre levava perigo à defesa do Lagoa Futebol Clube. Aos 7 minutos do primeiro tempo, em uma jogada envolvente, o atacante Túlio Gomes abriu o placar para o Praia e foi comemorar junto ao seu torcedor. O mesmo Túlio desperdiçou um pênalti ainda na etapa inicial e parecia que o Praia iria vencer facilmente o jogo. Quando o árbitro Rônei Cândido (árbitro da CBF) encerrou a primeira etapa, os jogadores do Lagoa pareciam assustados.

Na etapa final, o Lagoa voltou mais determinado e logo no início do segundo tempo conseguiu empatar, com um gol de meia-bicicleta do atacante Yercles. Depois as duas equipes realizaram o jogo digno de decisão, pois tentavam o gol a todo momento, o torcedor também se empolgou e a arbitragem teve muito trabalho para conter o ímpeto dos jogadores e posteriormente o entusiasmo dos torcedores na arquibancada.

Mas no futebol acontece de tudo, eis que o técnico do Lagoa realizou uma substituição que resultou no gol da vitória.

Eram passados 46 minutos da etapa final e o atacante Africano – que acabara de entrar – é derrubado na área e o árbitro Rônei Cândido não vacilou e marcou penalidade. Foi quando aos 48 minutos do segundo tempo, o meia-atacante Elimar cobrou a penalidade e marcou o gol que selou o título do Lagoa.

Pouco depois o torcedor comemorou junto aos seus jogadores a conquista do segundo título consecutivo e que sacramentou o bicampeonato municipal para o Lagoa Futebol Clube.

União Martinense campeão municipal da categoria aspirante

Com um gol do atacante Fernando Silva, o União Martinense derrotou o Associação Prata por 1 a 0. Com este resultado, o União Martinense garantiu o titulo de campeão municipal da categoria aspirante de forma invicta e ainda teve o privilegio de seu arqueiro Fred Júnior não sofrer nenhum gol durante os seis jogos em que atuou pelo União.

Os jogadores do União comemoram dentro de campo a conquista do titulo, que teve o reconhecimento até mesmo dos adversários, pois os atletas do União Martinense tiveram que lutar muito para derrotar o Associação Prata.

Municipal agradou a todos

O campeonato municipal de Lagoa da Prata em 2017 esteve muito organizado, mereceu elogios de todos e mostrou que realmente o futebol amador continua seguindo valorizado. Neste ano o municipal homenageou o desportista Otaviano Luinha. O municipal de futebol de campo teve a organização da Administração Municipal e Secretaria Municipal de Desportos; e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Guarda Municipal.