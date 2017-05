Lagoa recebe mais três viaturas para a Polícia Militar

Comandante da PM diz que cidade recebeu o mesmo número de policiais que Divinópolis.

Na manhã desta segunda-feira, dia 22 de maio, foram entregues na sede do 7º Batalhão de Polícia Militar, em Bom Despacho, quatro viaturas policiais repassadas através de emenda parlamentar do deputado estadual Tiago Ulisses.

Três veículos foram destinados a Lagoa da Prata e um a Santo Antônio do Monte. A solenidade reuniu o comandante da 7ª região da PM, Coronel Helbert William Carvalhaes, o comandante do Batalhão, Tenente Coronel Rodrigo, Coimbra, o subcomandante da unidade, Major Elias, da 107ª Cia PM de Lagoa da Prata os tenentes Batista e Andreoti, os Sargentos Washington Felipe e Welington Teixeira, o Tenente Harley, de Samonte, o prefeito Dinho do Brás e vereadores da vizinha cidade e os vereadores de LP, Quelli Couto, Elias Izaías, Cida Marcelino e Joanes Bosco, o vice-presidente da ACE-CDL Valdir Andrade, o chefe de gabinete do deputado Tiago Ulisses – Barril, além de representantes da imprensa regional .

O prefeito de Santo Antonio do Monte, Dinho do Brás, disse que a Prefeitura de Santo Antonio do Monte coloca todas as portas abertas para a Polícia Militar. “Quero agradecer de público o tenente Harley, por tudo que tem feito por nós, na PM de Samonte, de trazer mais segurança pra gente”, disse . “Tem um deputado que olha pela nossa segurança, que é o Tiago Ulisses, que eu agradeço aqui através do Barril, que muitas das vezes a gente é prejudicado pelo índice de violência e a gente pede que sempre que for possível, vá lá tomar um café com a gente, vai ser sempre um prazer receber toda a corporação”, concluiu.

A vereadora Queli Couto, representando a comitiva de Lagoa da Prata, disse que a união das forças permite a melhoria das condições da segurança pública.

“A gente tem muito a agradecer ao comando de Lagoa da Prata, aos tenentes Batista e Andreoti e toda sua equipe, ao nosso deputado Tiago Ulisses, que foi através dele que nós conseguimos essa emenda de destinar essas viaturas para Lagoa da Prata. Nós sabemos que esse é um momento difícil para o país no que se relaciona à segurança pública. Sabemos das dificuldades tanto de estrutura física quanto de recursos humanos, sabemos das limitações, mas é muito importante quando temos essa união em busca da melhoria da segurança pública”, afirmou .

“Sabemos o quanto é difícil caminhar se não tivermos um deputado no qual a gente busca referência, compromisso com a nossa cidade e hoje o Tiago tem mostrado que tem esse compromisso com Lagoa da Prata, fazendo essas emendas. Eu já tenho novo requerimento solicitando que sejam feitas novas emendas para a segurança de Lagoa da Prata”, revelou a vereadora.

“Havendo a união de todos, momentos como esse aqui poderão se repetir muitas vezes, em busca de uma cidade melhor, de uma segurança reforçada para que a gente possa viver em tranquilidade com as nossas famílias, e queremos também segurança e condições de trabalho favoráveis para vocês (policiais) que estão nessa luta em nossas cidades no combate ao crime, para que vocês também tenham condições de nos garantir a segurança da população”, finalizou.

O chefe de gabinete do deputado Tiago Ulisses, José Luiz Bahia Henrique, o Barril, disse que o deputado pretende fazer novas emendas para a instalação da rede de rádios digitalizada, afim de ampliar a segurança da comunicação da corporação.

“Estamos estudando este ano de incluir também uma parte do recurso da comissão de fiscalização financeira para que possa atender a PM, pra que a gente tenha certeza de que aquilo que vamos destinar para a polícia é aquilo que a polícia está precisando. A polícia militar é um orgulho de nós mineiros, temos respeito e carinho por vocês por aquilo que vocês desempenham pelo estado de Minas Gerais. Quero agradecer e colocar o gabinete à disposição de toda a Polícia Militar”.

O Coronel Helbert William Carvalhaes, em seu discurso, disse que as parcerias são fundamentais para os investimentos na segurança.

“Sabemos das dificuldades, mas contando com a parceria de todos, tanto do poder legislativo, do executivo e da sociedade organizada, nós estamos conseguindo enfrentar bravamente o crime e melhorar a segurança pública para as cidades. Na nossa região, há uma demanda de 615 policiais militares só na sétima (região) da qual fazem parte cinquenta cidades aqui no centro oeste mineiro. Nós tivemos agora no mês de abril a formatura de 147 policiais militares, desses, treze foram para Lagoa da Prata, próximo de dez por cento”, afirmou o Coronel, que demonstrou como tem tratado de forma especial a nossa cidade.

“Existe hoje o problema da interiorização do crime, por isso o comando entendeu por bem dar uma atenção às cidades de pequeno e médio porte. Divinópolis recebeu o mesmo quantitativo de Lagoa da Prata, treze policiais, justamente por causa dessa preocupação com as pequenas cidades”, disse.

Segundo o Coronel, no dia primeiro de novembro será iniciado um novo curso de formação de policiais, para ingresso de mais cinquenta e seis militares na carreira, com previsão de formação para meados de 2018, isso somente da sétima região.

As três viaturas destinadas a Lagoa da Prata já foram trazidas para a cidade logo após a cerimônia de entrega. Tratam-se de duas Fiat Pálio Weekend e uma Chevrolet S-10, adaptada para transporte de equipamentos, rádio comunicador digital e cofre para condução de presos. Elas vão reforçar a frota atual de dez veículos no combate à criminalidade e no trabalho ostensivo da Polícia Militar.