Lagopratense conquista o mundial de Jiu jitsu

O dia 8 de julho ficará marcado na memoria do adolescente Gustavo Henrique, pois justamente nesta data, que o lagopratense conquistou o título de campeão mundial de Jiu-Jítsu, na categoria “Infanto Juvenil B Pluma” , no ginásio do Ibirapuera completamente lotado. O desafio de Gustavo começou a ser traçado na primeira luta no qual venceu o adversário por finalização e no decisivo combate, o lagopratense derrotou seu algoz por pontos, e depois foi comemorar com seus companheiros e seu professor Marcos Feijão. Enquanto alguns adolescentes se envolve no caminho tortuoso das drogas e outros vícios, Gustavo treina arduamente para conquistar títulos e representar a cidade de Lagoa da Prata com dignidade. Filho do casal Leonardo Oméga e Tamara Castro, o guerreiro de Lagoa da Prata, vai mostrando seu talento para o mundo. Esta conquista simplesmente confirmou o profissionalismo deste jovem personagem de Lagoa da Prata, que tem um futuro brilhante no Jiu Jitsu. O pai de Gustavo se sente orgulhoso com este começo de carreira do filho. “Desde os 12 anos que meu filho frequenta academia e sempre tem como o principal objetivo se tornar um grande campeão e apesar da pouca idade esta conseguindo realizar seu sonho” disse orgulhoso Leonado Oméga. O professor Marcos Feijão, que conquistou seis títulos mundiais de Jiu Jitsu, também não poupa elogios ao se referir a Gustavo. “É um dos melhores alunos de minha academia e se dedica integralmente e considero um atleta de alto nível, e agora mostra sua habilidade para o mundo e confirmou ser o melhor da categoria “Infanto Juvenil B Pluma” ,e tem o reconhecimento da Confederação B de Jiu Jítsu” , afirmou Feijão. Já este jovem promissor do esporte de Lagoa da Prata, Gustavo Henrique, o início sempre é complicado e espera alcançar outros objetivos. “Minha intenção é conquistar a faixa preta no Jiu jitsu e também disputar o Mundial que irá acontecer no próximo ano na Califórnia” , disse Gustavo em tom de entusiasmo. Agora é aguardar os próximos capítulos da história de Gustavo Henrique e depois repassar ao leitor do jornal O Papel. Quem viver, verá!

Estratégia Training Center

O professor Marcos Feijão é quem comanda os treinos de Jiu Jítsu, na academia Estratégia Training Center, que esta situada na avenida Brasil, 1058, centro de Lagoa da Prata. Atualmente são 90 alunos que treinam diariamente e ainda tem um projeto que atende gratuitamente crianças e adolescentes do colégio Chico Resende e CRAS. “Este projeto esta incentivando alunos que tem interesse de praticar este esporte e também mostrando que o Jiu Jítsu pode contribuir para desenvolvimento físico e mental dos atletas” disse Feijão. No total a academia Estratégia Training Center conto com 190 atletas e existe a expectativa de novos adeptos.

Como surgiu o Jiu Jitsu

O Jiu Jítsu surgiu no Japão ha mais de 3.600 anos. Especula-se que tem a mesma origem do Wushu, ou kung Fu, criado na China. No Jiu Jítsu usa-se o corpo como alavanca para derrubar ou neutralizar os adversários sem golpes traumáticos. A estratégia era fundamental, entre os séculos 11 e 19, para os samurais enfrentarem, até sem espadas, adversários com armaduras pesadas. Com a grande leva de imigração para a Europa e Américas, no século 20 a “arte leve” ganhou o mundo.