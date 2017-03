Lalinho assume como vereador no lugar de Kito da Peteca

Em cerimônia realizada agora às 14:00 horas na Câmara Municipal de Lagoa da Prata, o suplente de vereador Arlen Carlos de Moura, o Lalinho, assume a vaga deixada por Moacir Franco dos Santos, o Kito da Peteca, que retorna à Secretaria de Transportes e Limpeza como chefe de transportes.

Em janeiro deste ano, durante a inauguração do prédio da Câmara, Kito havia dito que permaneceria como vereador, a despeito dos comentários de que sairia do cargo para voltar à Prefeitura. Hoje, segundo informações, ele atende a um pedido do prefeito para guarnecer o posto na secretaria, que é chefiada por Carlos Lacerda, o Carlão.