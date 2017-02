Laudo confirma que macaco morreu por febre amarela em Japaraíba

Nota veiculada na tarde de hoje (08 de ferevereiro) na fan page da Prefeitura de Japaraíba, informa que foi realmente a FEBRE AMARELA a causa da morte do macaco encontrado na zona rural do município, no dia 25 de janeiro último.

Um macaco de pequeno porte foi achado morto nas proximidades da curva fechada do Veloso, tendo sido entregue para o serviço de epidemiologia em Japaraíba. O animal foi encaminhado para a superintendência para avaliação das vísceras para saber se a causa morte foi por febre amarela. O laboratório responsável pela análise é o IEC – Instituto Evandro Chagas no Estado do Pará.

A seguir a íntegra da nota veiculada pela Prefeitura:

Informe Técnico:

Caso de Epizootia confirmado em Japaraíba/MG

Notificamos que conforme nota de esclarecimento emitida no último dia 31/01/17, o macaco que foi encontrado morto próximo a curva do Veloso teve Epizootia, ou seja, foi confirmado que a causa dá morte foi por Febre Amarela.

Aproveitamos a oportunidade para enfatizar que não temos casos em humanos em nossa região, somente em primatas (não humanos). A secretária de saúde a partir de hoje vai intensificar a vacinação em todo seu território, sendo priorizada a zona rural (os profissionais de saúde irão vacinar em todas as comunidades rurais, casa a casa), essa decisão foi baseada no tipo de ciclo que por enquanto ainda é o silvestre ou seja os casos de macacos mortos foram registrados em regiões rurais ou de mata.

Porém todos os cidadãos podem procurar o serviço de saúde ( Unidade de saúde de Japaraíba e Capoeirão) para verificar sua situação vacinal e tomar a vacina caso seja necessário.

Mais informações a qualquer momento.