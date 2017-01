Macaco encontrado morto em Japaraíba levanta suspeita de febre amarela

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Japaraíba publicou uma nota nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, em sua página em rede social, informando sobre um macaco que foi encontrado morto na zona rural do município. Segundo a assessoria de comunicação, o animal foi achado por um morador da cidade de Arcos, que passava pelo local, conhecido como “curva do Veloso”, próximo à cachoeira do rio Santana.

A Prefeitura tomou as providências cabíveis encaminhando o animal para análise e aguarda o laudo médico, que deve sair dentro de noventa dias. Veja o teor da nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO:

Conforme o estado de Minas Gerais, em especial as regiões de Coronel Fabriciano e Teófilo Otoni vem enfrentando um surto de febre amarela em primatas e humanos, nós na região centro oeste estamos em alerta para a doença.

Foi encontrado no último dia 25/01/17 por um morador, um macaco de pequeno porte morto nas proximidades da curva fechada do Veloso. O mesmo entregou o macaco para o serviço de epidemiologia em Japaraíba. No mesmo dia, foi encaminhado para a superintendência para avaliação das vísceras para saber se a causa morte foi por febre amarela.

O laboratório responsável pela análise é o IEC – Instituto Evandro Chagas no Estado do Pará e o mesmo têm até 90 dias para emitir o laudo. Estamos aguardando a resposta. Não temos casos em humanos, mas a secretaria de saúde de Japaraíba está capacitada para orientar a população sobre a doença e a vacinação.

Aproveito a oportunidade para alertar os cidadãos sobre a prevenção da doença que é a vacinação e principalmente a eliminação de focos de proliferação do mosquito Aedes Aegypti, pois este é o transmissor da doença!

Fica aqui o apelo para que a população de Japaraíba elimine os focos de água parada para evitar a proliferação dos mosquitos que além de transmitir dengue, Zika, Chikungunya, transmite também a Febre Amarela. Conto com a colaboração de toda a população.

Jordana Pereira Gomes – Secretária de saúde da Prefeitura de Japaraíba