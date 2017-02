Mais um assalto em Lagoa da Prata – Lanchonete de açaí no bairro Gomes

Dois assaltos em menos de três dias no quarteirão que deveria contar com monitoramento por câmeras

Por volta de oito e meia da noite desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a PM compareceu a um estabelecimento comercial situado à rua Joaquim Gomes Pereira, no bairro Gomes, onde a vítima F. A. A., 20 anos, relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Um dos suspeitos, empunhando uma arma de fogo, efetuou um disparo para cima e anunciou o assalto, subtraindo do caixa aproximadamente R$200,00 reais em dinheiro e evadiu na motocicleta efetuando outros disparos em via pública.

O crime aconteceu três dia depois que outro estabelecimento no mesmo quarteirão, um supermercado, foi assaltado de forma semelhante. Os ladrões também estavam em uma motocicleta, efetuaram disparos dentro do estabelecimento e ao fugirem atiraram na via pública.

O sistema de monitoramento da Prefeitura, posicionado na rua onde aconteceram os dois assaltos, ainda não está operando, impossibilitando dessa forma identificar os autores e o veículo utilizado na fuga.