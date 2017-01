Mais um assalto em Lagoa da Prata

Ladrão rouba e bate camionete

Por volta das 10:30 horas desta quarta-feira, dia 18 de Janeiro, em Lagoa da Prata, uma viatura policial compareceu à COOPERATIVA AGROPECUÁRIA, onde a vítima relatou que havia acabado de ter sua caminhonete L200 TRITON Cor BRANCA, tomada de assalto. Segundo a vítima, o autor era moreno escuro e estava trajando bermuda e blusa cor cinza, bota escura e boné vermelho, estando de posse de um revolver cromado. Durante a abordagem, exigiu que ela entregasse as chaves do veículo e se afastasse. Em seguida, o autor não conseguiu engatar marcha ré no veículo, que é automático, e determinou a vítima que o fizesse, sendo assim feito. Neste momento, a viatura tomou a avenida BRASIL, sentido ao trevo principal e no cruzamento da avenida MINAS GERAIS/JOSINO FRANCISCO VIDAL, o veículo foi visto pelos integrantes da viatura, sendo que o autor que o conduzia, seguiu sentido ao bairro CHICO MIRANDA, sendo acompanhado pela viatura na trajetória pelo bairro. Após algumas manobras, o autor conseguiu acessar a MG 170, tomando sentido à cidade de ARCOS. As viaturas que estavam no encalço do veículo, perderam-no de vista na rodovia, devido ao pesado trânsito.

Já no município de ARCOS, nas proximidades da comunidade da ILHA, o veículo foi localizado acidentado em uma estrada de acesso a uma plantação de eucalipto. Transparece pela marcas no local, que o condutor tentou adentrar em uma estrada vicinal, contudo perdeu o controle em um mata-burro, vindo a colidir contra um eucalipto. Mesmo com a perseguição das viaturas que chegaram poucos minutos depois, ele conseguiu sair do veículo e adentrar na mata, não sendo localizado.

O proprietário do veículo esteve no local e ao conferir seus pertences, relatou que foi subtraído um telefone celular e ainda certa quantia em dinheiro, e devido ao seu estado nervoso não soube informar a marca/modelo do aparelho e a quantia em dinheiro que foi levada. Ao serem mostradas algumas fotos sobre supostos autores, foi categórico em afirmar que o suspeito seria um individuo conhecido no meio policial por diversos crimes, e consta ainda mandado de prisão em seu desfavor.