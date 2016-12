Natal iluminado em Japaraiba

A prefeitura de Japaraiba inaugurou nesta quarta-feira, 7, a iluminação de natal na Praça da Matriz. O prefeito Roberto Emilio disse que o sucesso do ano passado motivou a administração a inovar e ampliar o projeto desse ano.

“O projeto foi desenvolvido pelo Serginho Garibaldi, que está no nosso setor de Cultura, é o ano passado foi um sucesso, o povo gostou muito. O Natal é uma época de alegria, em que celebramos o nascimento de Jesus, então é momento de festa e de muita iluminação”, declarou.

O prefeito conta que os enfeites foram confeccionados quase que cem por cento de material reciclável, como forma de estimular a educação ambiental. “Teve a participação das escolas que ajudaram na coleta dos pets e outros materiais recicláveis que foram utilizados”. Sobre a participação do público, ele comentou: “Fico feliz porque a gente vê que a população confia no trabalho e tem acompanhado. Nas últimas festividades tivemos uma participação muito boa e isso incentiva a todos que trabalham para que os eventos culturais aconteçam na cidade. Pra nós é motivo de muita alegria ver tanta gente assim aqui na praça”.

Roberto diz que o custo para realizar a festa foi pequeno. “A gente contou com a parceria de muitos voluntários, o investimento financeiro não foi tão alto. Envolvemos muitas pessoas, tanto de dentro quanto de fora da administração que apoiaram, e a contribuição que as pessoas deram foi mais importante”.

Apresentações culturais e premiações

O evento foi aberto com a apresentação do coral de Japaraiba, de voz e cordas. Em seguida se apresentaram os estudantes da rede Municipal de ensino de Japaraiba e Capoeirão, com músicas natalinas. Logo após foi ligada a iluminação da Praça e houve a chegada do papai Noel, com distribuição de balas e brinquedos para as crianças.

Na mesma noite ocorreu a premiação do concurso de fotografia e o sorteio da campanha IPTU premiado. A foto “A Fazenda”, do fotógrafo Fernando Lopes, foi a ganhadora do concurso. Ele recebeu como premiação uma câmera fotográfica. No sorteio do IPTU, saíram vencedores Noeli Jorge Teixeira, que ganhou uma máquina de lavar, e Antonio Miranda e Geraldo Jacinto Pereira, que ganharam aparelhos de TV.

Fechando a noite, o espetáculo FOLIAS DE UM NATAL BRASILEIRO, com o violeiro Chico Lobo e o padre Vicente Ferreira apresentaram um belíssimo show de voz e viola.

Depoimentos