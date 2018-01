Notícias policiais – Quinta-feira registra dois crimes de extorsão

Aproximadamente às 19 horas do dia 04 de Janeiro de 2018, a solicitante A.A.C., 36 anos, relatou que estava trabalhando na recepção da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), localizada à Av. Brasil, quando um indivíduo entrou no local e exigiu que ela o entregasse o notebook e o celular que estavam sobre a mesa. A vítima entregou os objetos. Durante rastreamento, os militares localizaram o indivíduo E.A.A., 41 anos, de posse dos objetos subtraídos em uma residência situada na Rua Maranhão. A vítima reconheceu o suspeito como o autor do crime. O infrator foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia em Bom Despacho/MG.

Aproximadamente às 20 horas do dia 04 de Janeiro de 2018, o solicitante W.P.C., 33 anos, relatou que recebeu uma mensagem em seu telefone celular do nº 011996570793 informando que seu chip havia ganhado R$46.000, referentes ao resultado de extração federal e que a vítima deveria ligar para o nº 011943614235 e informar o código 41398. Posteriormente, o requerente recebeu uma ligação do nº 011996570793, na qual o locutor informou que a vítima havia sido contemplada, no entanto ela deveria ter o saldo de R$500,00 em uma conta bancária. Então, a vítima dirigiu-se ao supermercado Pague Pouco, onde fez um depósito de R$500,00 na conta poupança (Caixa Econômica Federal) de sua esposa V.C.A. Posteriormente, o solicitante foi à agência da Caixa Econômica, onde o locutor o induziu a fazer um depósito de R$18.000, contudo com um envelope vazio. A vítima informou ainda que sua esposa verificou seu saldo bancário e constatou que os R$500,00 depositados haviam sido retirados. Então, W.P.C. constatou que havia caído em um golpe.