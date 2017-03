Novo roubo à agência bancária em Esteios

Moradores relatam que autores estavam fortemente armados e usaram dois veículos

Menos de um mês depois que quatro elementos armados utilizando uma marreta de construção civil destruíram a porta giratória da agência da Crediprata no distrito de Esteios (entre Lagoa da Prata e Luz) e levaram cerca de R$ 3 mil, um novo atentado contra o banco aconteceu na madrugada dessa quarta-feira, dia 15 de março.

De acordo com relato de moradores próximos à agência, por volta de três e meia da manhã começaram a ouvir barulhos nas imediações da praça da igreja. Assustados, eles permaneceram dentro de casa e perceberam a movimentação dos elementos pela rua. Alguns moradores chegaram a ver, pela janela de suas casas, homens portando armas longas e lanternas.

Os bandidos destruíram a porta de entrada da agência e retiraram o caixa eletrônico com a ajuda de uma corda ligada a uma camionete. No local, foi deixado para trás parte do veículo, a porta traseira de uma Strada Adventure de cor preta. Segundo os moradores, havia um outro veículo que deu apoio à fuga dos bandidos, que seguiram em sentido à cidade de Luz. A ação durou cerca de meia hora.

Ainda não se sabe o que foi levado em valores, a polícia esteve no local e a perícia ainda está sendo aguardada. Mais informações a qualquer momento.

A agência havia sido vítima de assalto a mão armada no último dia 23 de fevereiro.

Apesar da agência ter ficado parcialmente destruída, os moradores de Esteios relataram que não chegaram a ouvir explosões.

Segundo o Tenente José Rodrigues Silva, comandante do Pelotão da PM de Luz, de seis a oito elementos armados participaram da ação. O outro veículo foi identificado como sendo um Fox de cor preta. Dois bandidos ficaram nas esquinas fazendo o monitoramento do local e os outros usaram uma marreta para quebrar a porta de acesso. O caixa rápido foi amarrado à camionete e arrastado para fora, sendo colocado na traseira do veículo.

Os veículos, após tomar sentido à cidade de Luz, entraram em um canavial. Ainda não foi apurado o valor que estava no interior do caixa de auto atendimento. A Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de localizar os autores e pede a colaboração da população, através do telefone 190, com qualquer informação que possa levar aos bandidos.