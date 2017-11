O esporte foi a alternativa para vencer o drama do câncer

No ano 2013, o jovem Everton Nascimento, mais conhecido como ‘Kallyfer Nascimento’, estava praticamente curado de um câncer nos rins, um drama que deixou o lagopratense atordoado. Depois da cura, Kallyfer teve recomendações para praticar algum estilo de esporte, para manter sua saúde estável e encontrou em uma corda bamba, o que precisava para motiva-lo a voltar a praticar esportes. Esta novidade lhe foi apresentada pelo amigo Lucas Guadalupe. “Estava muito deprimido e os médicos me autorizaram a praticar o slackline, então fui aprimorando e consegui aperfeiçoar e mostrar para as pessoas este esporte que deixa todos felizes ao verem o atleta praticar, e o reconhecimento vem através dos elogios”, disse Kallyfer. Os primeiros três meses serviram para aprimorar o equilíbrio sobre as cordas, passados seis meses conseguiu elaborar algumas manobras e somente após um ano é que realizou as manobras de maior de dificuldade. “Quanto mais errava, mais me arriscava. E hoje consigo mostrar habilidade sobre as cordas, algo que me parecia praticamente impossível”, afirmou Nascimento em tom de entusiasmo. “Sempre que estou na Praia Municipal incentivo os jovens a praticar este esporte, que além de saudável, consegue empolgar quem está observando e também quem se interessa em praticar”, diz Kallyfer. A Praia Municipal é o ponto de treinamentos e exibições destes atletas do slackline, e muitas pessoas de variadas idades se arriscam no slack, e isto só confirma que este esporte consegue realmente atrair adeptos. Segundo Kallyfer Nascimento, atualmente são quinze atletas que praticam diariamente o slackline, porém ele é taxativo ao afirmar que são diversas pessoas que pedem para conhecer ou praticar pelo menos nos dias em que estão no local. “Foram diversas pessoas, que praticaram o slackline ou por curiosidade ou por convite. Me sinto satisfeito em saber que apresentei este esporte ao cidadão de Lagoa da Prata e tenho absoluta certeza que contribui de alguma forma para o incentivo ao esporte” concluiu Kallyfer. Praticamente em todas as tardes na praia municipal, o cidadão lagopratense e turistas tem o privilegio de acompanhar as exibições destes atletas e desfrutar de manobras incríveis sobre as cordas. Vale a pena conferir de perto, este esporte empolgante. Concorda ?

Como surgiu o slackline

A história do slackline tem origem em um antigo treinamento que era realizado por alpinistas dos Estados Unidos. Esse treinamento consistia em melhora do equilíbrio em um terreno seguro e controlado. No inicio , essa pratica era usada uma corda padrão de escalada. Essa corda era amarrada em uma pequena altura do chão, e os alpinistas tentavam permanecer em pé ou tentavam atravessar esta corda com maior controle e menor tempo possível. Este antigo treinamento era realizado pelos alpinistas na década de 80.