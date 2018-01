O futebol é uma das grandes paixões do comerciante Rafael Silva

De origem humilde, o jovem Rafael Eustáquio da Silva trouxe a loja Impact Games para a cidade de Lagoa da Prata em abril de 2012. Rafael é de uma tradicional família de Arcos e seus pais moravam no bairro Gameleira. Mas a vida também foi complicada e antes de se tornar proprietário da loja Impact Games, Rafael Estáquio, sentiu de perto a angustia do falecimento dos pais. No dia 11 de janeiro de 2007, sua mãe, Vitória Borges da Silva, faleceu e deixou apenas saudades. Porém, o destino foi ainda mais cruel, e em 25 de fevereiro de 2008, o pai de Rafael Eustáquio, Eustáquio Rosa da Silva, também faleceu. Filho caçula de uma família de seis irmãos e de família humilde, o atleta Rafael buscou no esporte e principalmente no futebol uma forma de tentar esquecer os traumas da vida. Começou a se tornar um jogador de futebol e com seu estilo alegre de viver cativou grandes amizades.

Atualmente, Rafael Eustáquio é vice-presidente do Grêmio Recreativo Cazanga, da cidade de Arcos, onde juntamente com o presidente José Raimundo, estão na eminencia de conquistar o titulo de campeão municipal da cidade Arcos. Quando se refere ao amigo José Raimundo, as palavras são de elogios. “Sou um admirador do ‘Gordo’ – apelido carinhoso de José Raimundo – e acredito que nossa parceria no futebol irá render muitos frutos”, disse Rafael.

Quando o assunto é amizade, Eustáquio se emociona ao falar de um casal que o apoiou em seus momentos difíceis na vida. “Tudo que tenho agradeço primeiramente a Deus, e depois ao casal de amigos Sandro Contins e Jaqueline Martins, e foi pela confiança que eles tiveram em minha pessoa que hoje estou com a Impact Games em Lagoa da Prata” , falou Rafael em tom de emoção.

Já ao se referir à cidade de Lagoa da Prata, o proprietário da Impact Games não poupa elogios. “É uma cidade de um povo feliz e é muito fácil se adaptar a esta bela cidade, pois seu povo é muito hospitaleiro e me sinto realizado em viver em Lagoa da Prata” concluiu Rafael Eustáquio da Silva.

Portanto, este é apenas um resumo da vida deste jovem que atualmente esbanja alegria pelas ruas de Lagoa da Prata.

