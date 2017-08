Papadas do Abude – Outras do Mozart Alves e Amigos

Continuo contando com a amizade com meus amigos Alisson de Moura (Cléo), José Francisco Resende (Chico Resende, Viviane), Marcone Araújo (Carla), Rick (Paulo Henrique, Adriana), Zezé (José Lima, Kênia), Ascânio de Andrade (Vanusa) e outros.

O Alisson é um rapaz bonito. Um grande sujeito. O Alisson tem a alma pura igual a da Xuxa.

Tem várias músicas que eu gosto muito de cantar. A Diana é uma delas. Eu tive uma namorada que se chamava Diana. A última vez que a vi ela jogou as minhas coisas pela janela. (Pergunta: vocês brigaram? Não, o marido dela chegou! (risos)

Homem pra casar é aquele que durante o namoro olha para o rosto da mulher quando ela está falando. Ele sabe que é assim que vai permanecer o resto da vida.

Genro bom é aquele que traz carne ao jantar na casa do sogro. O que vem comer e nunca traz nada é uma mala pra você carregar para o resto da vida.

Nora é algo muito interessante. Faz seu filho de idiota e a sua mulher ainda ensina a moça acerca de um monte de coisas que o seu filho gosta, sempre usando aquela frase: “quando eu namorava o pai dele, eu fazia assim e assim”… Quer dizer, ela também fazia você de idiota! (risos)

Eu queria ser bonito igual o Chico. As mulheres falam que o Chico é bonito, os homens falam que o Chico é bonito. O Chico é branco, educado, o Chico é cidadão do mundo.

Eu queria ver o Chico na Televisão. Ele é melhor que Faustão, melhor que Luciano Huck. O Chico ia fazer mais sucesso que esse pessoal todo ai. O Chico tinha que ir para Sãoooo Paulooooo!!!!

Duro mesmo é essa fase que eu estou vivendo. Sem serviço. Ficar sem serviço é pior do que ficar sem dinheiro. Por que sem dinheiro, você fica igual todo mundo. Agora sem serviço, é dureza.

O Profeta (Isaias) tá cada dia mais parecido com o pai dele lá na igreja. Tá ranzinza, reclamando de todo mundo, guitarra desafinada, baixo desafinado, bateria alta demais. Camarada não sabe tocar um bolero na bateria e fica com aquela cara que acabou de sair da turnê do Pink Floyd. Aí, Profeta, você sabe tocar Pink Floyd? Ah… esqueci, crente não toca Pink Floyd. Então toca Amado Batista aí pra mim…

Mulher magra não é boa para casar não… Suspeite de uma mulher magra. Podem matar você na cama…

Uma vez o Ari me procurou por toda a cidade. Disse que tinha uma coisa muito séria pra conversar comigo. Foi quando ele parou de tocar o bar da praia. O dia que ele parou de trabalhar lá no bar da praia foi o mais difícil da vida dele. Ele gostava muito de trabalhar lá.

Quando ele montou a dupla com o Zezé (falando do Rick, da Banda Zuai, Rick e Zezé), depois que o conjunto (Águas de Prata) acabou, ele ganhou dinheiro. E hoje é o sucesso que é. Muitos dizem que ele (Rick) e o Zezé foram ajudados por não sei quem… Nada… O que eles são hoje eles não devem a ninguém, a não ser ao talento e ao trabalho deles mesmos.

O Rick toca muito (bateria). Canta bem, mas prefiro vê-lo tocando bateria. É um dos melhores bateristas e percussionistas que eu já vi tocar.

O Zezé é um músico perfeito. Ouvido excelente. Toca contrabaixo de forma espetacular. Cura (toca) guitarra e violão também, cavaquinho, no que tiver cordas ele é excelente. O teclado ele também toca, se dedica. O Zezé é um músico espetacular.

Por falar em músico, o que foi feito do Toninho Djavan? Sumiu aquele crioulo. Foi embora me devendo 50 paus…

A menina ia lá na Rádio atrás do Profeta todos os dias. Ficava lá sentada na porta da Rádio o final de semana inteiro. Ficava com um radinho de pilhas colado ao ouvido, escutando o Isaias falar. Dizem que ela ficou ruim da cabeça por causa dele mas não foi… Ela já era doida muito antes disso.

Eu gostava de ouvir a abertura do programa do Ascânio de Andrade na Rádio Tropical, aquela música do 14 Bis, Nova Manhã, se não me engano. Logo após vinha a propaganda da Marina Tecidos. Propaganda da Marina Tecidos tem que ser na voz do Ascânio. Outra pessoa fazendo propaganda da Marina soa falso, como se tivessem furtado a propaganda do Ascânio.

Me desculpem aqui todos os amigos presentes, gente amiga, gente do rádio. Mas o melhor locutor de Lagoa é o Marcelo, aquele grandão lá da Veredas, aquele cara elegante, bonitão. É o único locutor que eu conheço que usa calça e sapato social pra trabalhar. Ele pode. Ele é bonito!

Pintura de casa é uma profissão engraçada. Todo mundo acha caro, paga com a cara torcida. Mas depois que a casa fica toda pintadinha, é que a pessoa vê o tanto que a casa estava suja e estragada; a cara do dono.

Passei de carro e vi aquela mulher bonita. Falei: hem! Que mulher bonita! E fui passar mais perto pra eu ver quem era. Quando olhei, era a minha namorada! Marquei o casamento!

O Chico sempre foi bom com as mulheres. Tinha jeito. Fazia sucesso. Mas a Viviane é mais inteligente que ele. Tá fazendo gato e sapato do Chico já tem uns anos bons, aí!

O Marcone é bom de computador e pra fazer filho. Marcone podia dar aula de (… censurado) pro pessoal lá da Europa, aquele país lá que a população está diminuindo. Marcone tem tanto filho que pra chamar os meninos pra dormir tem que fazer fila e responder chamada, pra ver se tá faltando alguém.

O Profeta (Isaias) tem fama de ser azarado mas isso é mentira. Só que teve um dia que foi muito engraçado. Cheguei no bar da praia, quando o Gaúcho tocava lá, e o Profeta tava afogando as mágoas e reclamando da vida. Disse ele que pegou um terno emprestado e foi para a praça vender consórcio de guarda roupa. No final do dia tinha dois consórcios. Um pra ele mesmo e outro para o “Bananeira”. Mandou os pedidos mas os móveis nunca vieram. A firma decretou falência no mesmo dia que o Profeta conseguiu vender seu primeiro guarda roupa. E o Bananeira cobra o guarda roupa dele até hoje (risos).

No dia que o Carmundo ‘chapou’ a porta do carro do Ismar da Madeireira com uma vespa, por coincidência, o Profeta (Isaias) estava com uma bicicleta cor de rosa, de marcha, estragada em frente o “Bactéria”. Até há tempos atrás o Ismar queria receber a porta do carro do Profeta de todo jeito. Acho que foi o Vilmar Pereira ou o Iraci de Abreu (não me lembro) quem fez uma propaganda no Esporte Livre para o Ismar, a fim de acabar com a história. Mas o Profeta diz com a mão sobre a Bíblia (jurar é pecado) que foi coincidência… que não foi ele.

