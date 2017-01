Pesagem do “Bolsa Família” é nesta quinta

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Lagoa da Prata informa que a próxima quinta-feira, dia 05 de Janeiro, é dia de pesagem do programa “Bolsa Família”. Quem ainda não fez a pesagem, deve se dirigir ao PSF do seu bairro, das 08h às 20h, portando o cartão do “Bolsa Família”, cartão de vacinação e, no caso de gestante, o cartão do Pré-Natal.