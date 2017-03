PM aborda frequentadores de festa com drogas no Marília

Por volta de Às 01h40min da sexta-feira, dia 03, a viatura policial militar compareceu à rua Antônio Cornélio de Oliveira, nº 151 no bairro Marília, onde, segundo informações, estava ocorrendo uma festa, com o som bastante estridente, sendo abordados no local os autores M.F.C.G., 19 anos, M.V.F.R., 19 anos, R.A.S.J.,19 anos e A.C.J., 17 anos, e um quinto indivíduo posteriormente identificado como F.S.A., 18 anos, que correu para os fundos da residência e pulou diversos muros das casa vizinhas, não sedo ele localizado. Durante buscas foi encontrado no chão próximo ao muro da residência um pedaço grande de uma barra de substância análoga à maconha e sobre a geladeira diversas sacolinhas geralmente utilizadas para “dolar” drogas. O morador da residência R.A, não esclareceu a procedência da droga, sendo todos presos/apreendido e conduzidos á Delegacia Regional em BOM DESPACHO/MG com a droga e aparelhagem de som apreendida.

