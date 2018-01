PM apreende mais de cem buchas de maconha na “Peteca”

Por volta de oito e meia da noite desta segunda-feira, dia 29 de Janeiro, durante operação “Batida Policial” no Bairro Etelvina Miranda (Peteca), em Lagoa da Prata, a guarnição PM visualizou um adolescente de 17 anos entrando em um lote vago com uma sacola nas mãos. Procedida a abordagem, os militares apreenderam a sacola que continha 18 buchas de maconha. Em seguida, os policiais compareceram na residência do menor infrator, onde encontravam-se dois indivíduos, de 17 e 21 anos, sendo que o adulto tentou evadir quando percebeu a presença militar, porém foi contido.

Durante a ação policial, a equipe apreendeu 109 buchas de maconha na mochila do rapaz que tentou fugir e, na residência, vasto material utilizado na embalagem de entorpecentes. Após diligências, a PM constatou que os entorpecentes pertenciam ao adulto, que tentou responsabilizar os adolescentes para não ser preso. Posteriormente, os militares descobriram que a residência indicada pelo primeiro adolescente abordado não era sua e sim a casa ao lado, onde localizaram mais uma bucha de maconha no vaso sanitário.

Diante do exposto, os infratores receberam voz de prisão/apreensão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia com o material apreendido. Os responsáveis pelos menores acompanharam o desenrolar da ocorrência.