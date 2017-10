PM apreende três menores com drogas, arma de fogo e veículo furtado

Por volta de três e meia da tarde desta quarta-feira, dia 04/10/2017, durante Operação “BATIDA POLICIAL” na rua Secundino Rodrigues, no bairro Chico Miranda, as guarnições visualizaram e abordaram três indivíduos em atitudes suspeitas, sendo um de 17 e dois de 16 anos, dentro de um veículo FIAT/UNO. Em pesquisa ao sistema informatizado, foi verificado que o veículo possui queixa furto. Nas residências dos adolescentes, os militares encontraram um telefone celular, uma rack, um tablete grande de maconha, uma pedra média e uma pedra grande de crack, 11 pinos de cocaína, 70 tubos vazios, uma réplica de pistola, um cartucho intacto cal .20 e dois cartões bancários. No momento da abordagem foi encontrado com os menores R$ 144,50 e um aparelho celular. O veículo recuperado foi removido para o pátio credenciado. Os adolescentes e os materiais foram apreendido.

