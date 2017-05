PM pega menor que assaltou na Avenida do Contorno na noite de segunda

Por volta das oito horas da noite desta segunda-feira, dia 15 de maio, as guarnições da PM compareceram à Avenida do Contorno, no bairro Coronel Luciano, onde, segundo informações, acabara de ocorrer um roubo a transeunte. No local os militares depararam com a vítima, a qual relatou que se encontrava correndo pela calçada da praia na companhia de um amigo, quando chegou pelas suas costas um jovem de pele branca, estatura baixa, um pouco gordo, em cima de uma bicicleta de cor preta com vermelha, com uma camisa de cor vermelha com azul enrolada, encobrindo o rosto.

O rapaz, empunhando uma arma de fogo de cor preta, apontou em sua direção e de seu amigo dizendo: “perdeu playboy”, tendo o amigo da vítima retirado o tênis, contudo o autor disse que queria dinheiro, como a vítima disse que não tinha o autor exigiu da vítima o seu “IPHONE”, evadindo do local deixando para trás a camisa que usou para encobrir o rosto.

O amigo da vítima não aguardou a viatura policial para o registro, não sendo possível sua qualificação. Durante rastreamento, as guarnições receberam informações de que um indivíduo com características semelhantes estava escondendo algo nas imediações de uma pracinha próximo à lagoa. Ao verificar o local denunciado, foi localizado atrás de um poste de energia, em meio ao mato, o celular da vítima e uma réplica de arma de fogo tipo pistola, marca TAURUS, modelo PT 92 AF, CAL. 9 MM.

Em continuidade ao rastreamento do autor, os policiais receberam novas informações de que o autor estaria no local onde foi localizado o material, tendo a equipe se deslocado ao local indicado, logrando êxito na abordagem do menor infrator, de 15 anos, o qual se encontrava na companhia de sua namorada. O menor chegou ao local utilizando o veículo VW/PASSAT, cor bege,/LAGOA DA PRATA. Questionado sobre o que fazia naquele local, o menor infrator relatou que foi até ali para buscar um aparelho de celular e, ao ser interpelado, confessou ser o autor do roubo ao transeunte.

Diante dos fatos foi acionado o serviço de guincho, o qual removeu o veículo para o pátio credenciado. Em contato com namorada do menor, esta relatou que o veículo pertence a seu pai e que seu namorado havia passado em sua residência, onde deixou a bicicleta utilizada no delito, chamando-a para buscar um celular que havia comprado e que para buscá-lo precisava do veículo de seu pai. Foi realizado contato com o pai do menor infrator, que acompanhou seu filho durante o desenrolar desta ocorrência. Também foi feito contato com a mãe da namorada do menor, que acompanhou sua filha até o término do registro policial. A menor informou à equipe policial que seu namorado havia lhe pedido para guardar “algo” que se encontrava dentro de uma caixinha preta, sendo entregue aos policiais uma caixinha com a inscrição “ROSSI”, contendo em seu interior outra réplica de pistola de cor preta, marca TAURUS, modelo PT 92 AF, CAL. 9 mm. Também foi localizada na residência a bicicleta de marca “TSW”, cor preta com vermelha, que fora utilizado no delito. A bicicleta em questão, está com a numeração do quadro remarcada, sendo que as letras estão diferentes da inscrição da numeração. A menor narrou que seu namorado havia comprado a bicicleta sabendo que era ”treta’‘, por sua vez o genitor do infrator, disse que ele havia trocado a bicicleta em um telefone e que não havia documentação que comprove a origem desta, levando a crer que ela poderia ser produto de furto.

A vítima do roubo reconheceu o menor infrator como sendo o autor do roubo, reconhecendo também a bicicleta utilizada no delito. Diante dos fatos o menor infrator foi apreendido e entregue à Polícia Civil para as demais providências.