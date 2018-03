PM prende assaltante após troca de tiros em Moema

Durante a abordagem, um dos infratores sacou uma arma de fogo e atirou contra os militares que, visando resguardar a segurança da equipe, revidaram à injusta agressão. No entanto, ninguém ficou ferido. Em seguida, os suspeitos pularam a cerca e embrenharam-se no matagal. Após intensas buscas, os policiais localizaram o indivíduo L.D.T., 28 anos, que confessou sua participação no crime e foi preso. O criminoso possui passagens policiais por homicídio, furto, receptação, danos, dentre outras.