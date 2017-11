PM prende assaltantes de restaurante em LP

Por voltas das 23 horas de sexta-feira dia 24, a PM compareceram a um restaurante, situado à Rua Goiás, Centro, onde três indivíduos armados assaltaram o estabelecimento comercial, roubaram joias, bolsas, celulares e dinheiro dos clientes e fugiram. Os celulares roubados passaram a ser rastreados pelas vítimas, as quais verificaram que os infratores seguiam na MG 429 sentido a cidade de Santo Antônio do Monte/MG. Durante rastreamento os militares visualizaram o veículo VW/Parati, em fuga, efetuaram seu acompanhamento. No momento da abordagem, quatro indivíduos desembarcaram do automóvel e tentaram evadir, sendo contidos e dominados. Após buscas pela área percorrida, a guarnição policial localizou duas réplicas de pistola e duas bolsas. Dentro do veículo. A PM encontrou os pertences roubados, toucas ninja e moletons. Durante busca pessoal aos infratores, os militares localizaram um celular Moto e R$200,00. Os suspeitos B. E. C. B., 26 anos, P. F. A. P., 21 anos, E. T. R., 23 anos, foram presos e o um adolescente de 17 anos foi apreendido e conduzidos à Delegacia de Polícia. O veículo VW/Parati foi removido ao pátio credenciado.

