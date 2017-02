PM prende suspeito de furtar bicicleta

Por voltas das 14h do dia 09 de Fevereiro, durante realização da Operação Batida Policial, um rapaz de 18 anos fez contato com o GEPMOR (Grupo Especializado em Prevenção Motorizada Ostensiva Rápido) e relatou que um indivíduo havia furtado sua bicicleta, sendo que o delito foi filmado por câmeras de segurança.

Durante rastreamento, a vítima reconheceu o suspeito de 42 anos, conhecido no meio policial pela prática de vários crimes, o qual estava de posse da bicicleta furtada. Durante consulta dos dados pessoais do envolvido, a guarnição constatou que havia um Mandado de Recaptura em aberto em seu desfavor.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com a bicicleta apreendida.

