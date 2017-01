PM prende três pessoas por tráfico nessa quinta em LP

Às 01h00 do dia 12/01/2017, durante Operação Batida Policial no Bairro MARILIA, a PM visualizou o veículo HONDA/CIVIC parado em um local conhecido como ponto de venda de drogas, onde abordou os suspeitos A.E.R., 29 anos, D.F.F., 40 anos, e S.M.F.G., 34 anos. Durante buscas no interior do veículo, os militares localizaram quatro pedras de crack e R$60,00 em dinheiro e, durante varredura nas proximidades, a equipe encontrou uma pedra grande da mesma substância. Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

