PM recupera moto roubada

Uma motocicleta que havia sido furtada do pátio do Auto Socorro Lagoa da Prata foi localizada na manhã desta quarta-feira, dia 22, durante rádio patrulhamento pela rua Francisco Sales, bairro Monsenhor Alfredo Dohr. A Guarnição Policial visualizou a motocicleta HONDA / CBX 250 TWISTER de COR PRETA, estacionada, e ao ser realizado vistoria na mesma foi constatado que encontrava-se com o chassi picotado, lacre rompido, sem os retrovisores e no sistema informatizado constava tarjeta de outro município. Em contato com o Auto Socorro Lagoa da Prata foi confirmado que a referida motocicleta fora furtada daquele estabelecimento em 20/02/2017. Face ao exposto a motocicleta foi removida para o pátio.

Relacionado