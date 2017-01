Polícia ambiental prende duas pessoas em Lagoa da Prata

Em Lagoa da Prata, durante patrulhamento na região do Rio São Francisco, no local conhecido como Barra do Santana, a Polícia Militar do Meio Ambiente de Lagoa dá Prata, avistou dois indivíduos realizando a prática de pesca e, durante abordagem, foi constatado que ambos haviam capturado aproximadamente 2 Kg de peixes da espécie “Mandi Pratinha”, espécie que deve ser preservada no período da piracema.

Foi localizada também uma gaiola contendo um pássaro da fauna silvestre brasileira da espécie papa capim, juntamente com alçapão, sendo que um dos indivíduos assumiu ser o proprietário do pássaro. Diante do exposto os autores foram presos em flagrante delito e conduzidos para a Delegacia de Polícia.

Foram lavrados autos de infração (multas) nos valores de R$1.937,70.

O pescado após ser avaliado por médico veterinário foi descartado no aterro sanitário de Lagoa da Prata por não ser próprio para o consumo.

O pássaro após passar pelo de veterinário foi colocado em liberdade em seu habitat natural.

