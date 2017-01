Polícia apreende mais de R$ 35 mil em operação contra jogo do bicho

Às 14h de sexta-feira, dia 13/01/2017, de posse do Mandado Judicial de Busca e Apreensão, policias militares compareceram à rua de Dezembro, onde realizaram a prisão de M. C., 53 anos e F. R. A., 43 anos. No local foram localizados e apreendidos: R$ 8.323,00 em dinheiro, 03 notebooks, 06 celulares, 02 caixas de blocos de aposta para jogo de bicho, 04 máquinas usadas para apostas de jogo do bicho, diversas folhas de contabilidade, dois pen drive e 07 caixas de bobinas, para máquina de aposta.

Os policiais também compareceram à rua Santa Catarina, no bairro Santa Eugenia, onde realizaram a prisão de B. N. M., 56 anos. No local foram localizados e apreendidos: R$2.241,05 em dinheiro, US$15,00 (quinze dólares) e vários blocos destinados ao controle de apostas. O suspeito informou aos militares que o material apreendido pertencia a seu filho S. R. J. M., 34 anos, que não se encontrava em casa .

Ainda dentro da mesma operação, militares compareceram à rua Santo Antônio do Monte, no bairro Américo Silva, onde realizaram a prisão de E. S., 40 anos. No local foram localizados e apreendidos: R$ 1750,65 em dinheiro, R$ 24.300,00 em cheques, vários canhotos de cheques, várias apostas de jogos de bicho, celulares, computadores, tábletes, máquinas que são usadas nas bancas de jogos.