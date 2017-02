Policiais prendem suspeitos de tráfico de drogas

Por volta de uma e meia da tarde desta segunda-feira dia 06 de fevereiro, policiais militares que realizavam patrulhamento pelo Bairro Chico Miranda, em Lagoa da Pratak, visualizaram um veículo Fiat/Pálio com dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, um dos suspeitos arremessou algo para debaixo do veículo.

Durante buscas, os militares localizaram em baixo do veículo três pedras de tamanho médio de crack e, no interior do veículo, um invólucro contendo maconha. Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia com o material apreendido.

Assalto a mão armada no Américo Silva

Por volta de quatro e meia da manhã de domingo, dia 05, a PM compareceu à rua Direita, no bairro Américo Silva, onde o solicitante C. P. G., 33 anos, relatou que, ao sair de sua garagem em seu veículo FIAT/PÁLIO ELX FLEX, foi surpreendido por três indivíduos. Um dos suspeitos que portava uma arma de fogo, anunciou o assalto, roubou o veículo e evadiu tomando rumo ignorado.

Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM