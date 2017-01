Polícias capturam em Lagoa da Prata fugitivo perigoso do presídio de Pedro Leopoldo

Por volta de seis horas da manhã desta sexta-feira, dia 27 de Janeiro, em Lagoa da Prata, após busca de informações sobre autores de crime de roubo, a Polícia Militar verificou indícios que um foragido do presídio de Pedro Leopoldo/MG, com as iniciais M.T.J.R, estaria escondido em nossa cidade.

O suspeito, de acordo com a PM, é autor de vários crimes de roubo, sendo considerado de alta periculosidade e provavelmente estaria armado. Neste contexto, após levantamento do local onde o foragido se encontrava e com o apoio da Delegacia de Polícia Civil, foi obtido o Mandado de Busca e Apreensão junto ao Poder Judiciário.

Após cumprir as formalidades legais, juntamente com uma equipe da Polícia Civil, foi realizada a busca no interior da residência, na Rua Maria Guimarães, bairro Santa Helena, onde foi localizado, abordado e preso o foragido da justiça. Em seguida ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Mais informações a qualquer momento.