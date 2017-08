Polícias Militar e Ambiental discutem com Biosev prevenção a queimadas

Ações reduziram em mais de 60% incidência de incêndios em relação a 2016

Na manhã desta quinta-feira, dia 24 de agosto, em atendimento a convite da BIOSEV, de Lagoa da Prata, representantes do 5º Pelotão de Meio Ambiente (Tenente Luciano, Sargento André e Sargento Wendell) 3º Pelotão (Sargento Edimilson) Pelotão PM de Luz (Tenente Rodrigues) e Pelotão PM de Lagoa da Prata. (Tenente Luciano e Sargento Washington) participaram de reunião de sobre estratégias para prevenção e repressão a incêndios florestais nas áreas de lavoura canavieira da usina.

Durante a reunião, foi apresentado pelo gerente agrícola, Rafael Augusto, as intervenções feitas a partir do ano de 2015, para que as incidências de incêndios nos canaviais da empresa fossem controladas.

A reunião teve como objetivo análise dos resultados obtidos pelas intervenções, que em sua maioria foram sugeridas pela Polícia Militar, através do policiamento ambiental e policiamento ostensivo, segundo o Tenente Rodrigues, de Luz.

Diversas ações foram adotadas, como talhões menores, carreadores com maior largura, câmeras de vídeo monitoramento, torres de observação e instalação de placas de advertência do risco de incêndios e penalidades criminais, como também os contatos para denúncia da prática delituosa.

Também foi demonstrado que no ano de 2017 em referência ao ano de 2016 houve uma redução de 61% das ocorrências de incêndio com um percentual dedutivo de 70% de áreas queimadas, informa o militar.

Ficou estabelecido a realização de novas intervenções pontuais, como palestras em comunidades rurais limítrofes às áreas plantadas e com pescadores profissionais e amadores, como também a colheita precoce de talhões, nas áreas de maior risco de incêndios e ainda a expansão da instalação de placas para locais de risco e próximas a comunidades e povoados.

A Biosev promoverá o monitoramento das áreas com aeronave, durante os meses de Agosto e Setembro. A 7ª CIA PM intensificará, no horário das 14 as 21 horas o patrulhamento ambiental rural nas áreas críticas dos subsetores e o policiamento ostensivo com as patrulhas rurais no entorno.

“As ações são específicas para os meses de Agosto e Setembro, haja vista que na análise de incidências criminais, são os que mais sofreram.com os incêndios criminosos”, explica o Tenente Rodrigues.

A Superintendente Industrial da Biosev, Tânia Fernandes, enfatizou a parceria da Polícia com a empresa, dizendo que foi de extrema importância para a redução dos incêndios criminosos na área do empreendimento, pois as ações desenvolvidas são em parte sugestão dos representantes da instituição.

Atualmente, as regiões com maior incidência de incêndios criminosos na lavoura canavieira estão situadas nos municípios de Japaraíba e Lagoa da Prata.

As atividades de conscientização e educação ambiental serão desenvolvidas, através de cronograma específico pelos Grupamentos de Meio Ambiente e Patrulha de Prevenção a Degradação Ambiental, com participação efetiva de representantes da BIOSEV.

Também participaram do encontro o radialista Luiz Francisco e os representantes da BIOSEV Luís Eduardo- chefe de segurança, Ellen Mara e Caroline- analistas ambientais.