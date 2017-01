Ponte de concreto novamente fechada

Sob monitoramento de fiscais do DER – Departamento de Estradas e Rodagem do estado de Minas Gerais, um operador de máquina bloqueou a passagem que havia sido aberta na ponte de concreto sobre a MG 176, que liga Lagoa da Prata a Luz, via Esteios.

Escoltados pela Polícia Militar, os técnicos determinaram o fechamento da passagem cerca de dez dias depois que ela foi aberta. As obras da ponte ainda não estão concluídas, o que, segundo o fiscal, que preferiu não se identificar nem gravar entrevista, estaria colocando em risco a segurança de quem passava pela ponte.

De acordo com o fiscal, ele tomou conhecimento da situação através de denúncia. A Polícia foi acionada por volta de 13:30 horas desta terça, dia 03, para escoltar a equipe até o local. Uma pá carregadeira foi usada para movimentar os blocos de concreto que interditaram a via. Perguntado sobre o andamento das obras, o fiscal se limitou a dizer que a construtora responsável parecer ter abandonado a obra: “Eu gostaria de ter uma notícia boa para lhe dizer, mas infelizmente não tenho”, comentou o fiscal.

Durante a semana que se passou, centenas de veículos passaram pela ponte de concreto, onde um pequeno aterro foi improvisado para permitir a passagem. As defensas laterais de proteção estão parcialmente concluídas, deixando boa parte da pista da ponte desguarnecida. Além disso, ainda há materiais de construção como ferragens expostas pelo trajeto.

Com o bloqueio, a alternativa volta a ser a ponte de ferro, pelo menos para os veículos pequenos. Como a ponte na região do Coqueiro está desmontada, ônibus e caminhões voltam a ter que dar a volta pela BR 262, o que representa transtorno, prejuízo e perda de tempo para os usuários do trecho.