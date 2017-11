Porte ilegal de arma de fogo

Por volta de 01 hora do dia 24 (sexta-feira), durante Operação de Combate ao Recrudescimento da Criminalidade Violenta, a Equipe Tático Móvel abordou uma motocicleta Honda XRE 150 Bros ESD, conduzida pelo suspeito T. A. T. C., 29 anos, e, após busca pessoal, localizou um revólver calibre .38, com dois cartuchos e numeração raspada. A motocicleta estava com a documentação irregular e foi removida para o pátio credenciado. O condutor que não possui CNH, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia com a arma de fogo apreendida

