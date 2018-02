“(…)

o depoente se encontrava no interior de um veículo funcional, estacionado nas imediações da antiga sede da Secretaria Municipal de Saúde, quando ali chegou de carro o Sr. Paulo César Teodoro e chamou o depoente para “dentro da Secretaria de Saúde”; o depoente atendeu ao chamado do Prefeito Municipal e foram ambos para “a sala do Secretário de Saúde”, onde lá estava o Secretário, Sr. GERALDO MANGELA DE ALMEIDA; na sequência, foi chamada e adentrou à mesma sala a Sra. ELIZANDRA MIRANDA SILVA; após, começou a falar, em tom alterado, o Sr. Paulo César Teodoro, chamando o depoente de “chantagista” e dizendo que era para o depoente “assumir” o seu “papel de homem” e “fazer a denúncia que tinha que fazer”, porque ele, Prefeito, sem tocar no assunto do relatório de viagem, iria tomar as providências que ele achasse que deveria; (…)”