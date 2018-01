Prefeito de LP acusado de nepotismo

“(…)

as funções que antes somente poderiam ser exercidas por um profissional de formação médica e, por isso mesmo, de ínsita afinidade à área de saúde, agora podem ser desempenhadas por um servidor público desprovido de qualquer grau de instrução, situação que, a toda evidência, revela ineficiência e menosprezo para com os interesses públicos em jogo; autêntico desserviço público, por ter almejado o gestor a transformação do serviço público em curral familiar!”