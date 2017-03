Prefeito de Moema deve ser novo presidente da Associação Mineira de Municípios

Amplo acordo pode definir eleição da nova diretoria da AMM

Três pré-candidatos, que haviam lançado seus nomes na disputa à presidência da Associação Mineira de Municípios (AMM), fecharam acordo e formarão chapa conjunta na disputa do pleito da maior entidade municpalista do país. São eles: Julvan Lacerda (PMDB/ Moema) que concorrerá à presidência da Casa; Wander Borges (PSB/Sabará) como vice-presidente; e Daniel Sucupira (PT/Teófilo Otoni) tesoureiro. Ficou definido ainda que o PSDB indicará na composição da mesa diretora dois nomes para composição de grande chapa que corresponderão à vice-presidência do Conselho Diretivo e à presidência do Conselho Fiscal.

O acordo foi firmado na data de hoje, dia 10 de março, e o entendimento envolveu o PMDB, PSB, PSDB, PT, PP, PR, PSD, DEM, PTB, PDT, PV dentre outras siglas.

A chapa conta ainda com mais 30 cargos das diretorias regionais que serão indicados no decorrer da próxima semana, para registro até o dia 24 de março, último dia do prazo, contemplando um grande leque partidário envolvido nas negociações.

O presidente da AMM, Antônio Andrada, parabenizou os protagonistas das conversações, e disse que “a união fortalecerá ainda mais a entidade na luta em defesa das bandeiras municipalistas”.

Fonte: AMM