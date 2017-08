Prefeitura inaugura Sala do Empreendedor

Lagoa da Prata esta entre os 60 primeiros municípios do Estado a inaugurar espaço dedicado a empresas.

A Sala Mineira do Empreendedor é o resultado de um acordo de cooperação técnica, firmado entre a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae Minas) e Prefeitura Municipal de Lagoa a Prata para melhorar e simplificar o ambiente de negócios em todo estado por meio de parcerias com as prefeituras mineiras.

A declaração é do Coordenador SINE Lagoa da Prata, Lucas Gontijo de Melo, sobre a mais nova conquista do município.

“A Sala Mineira do Empreendedor é o espaço único no município para contato do empreendedor, independentemente de seu porte, com o poder público e entidades pró-empresário a fim de formalizar seu empreendimento em todos os níveis, obter orientações, informações e buscar o conhecimento para o seu desenvolvimento profissional e de seu empreendimento”, reforça Lucas.

A inauguração do espaço aconteceu no último dia 10 de Agosto, no prédio onde funciona a Secretaria e o Sine. Estiveram presentes na ocasião os secretários municipais: de Administração e Governo, Antonio Juarez de Castro, de Desenvolvimento Econômico, Carlos Henrique Rezende Lacerda, de Saúde, Geraldo Mangelo, de Educação, Paulene Andrade, o chefe do setor de obras e ex-prefeito Zezinho Ribeiro, o Coordenador SINE, do Diretor de Integração e Interiorização da JUCEMG, Marcos Araújo de Oliveira, do representante Sebrae Regional Sudoeste Centro Oeste, Denis Magela, do Diretor Executivo Sicoob Crediprata, Ivo Gontijo, representantes do setor contábil do município e servidores da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata.

A Sala tem como objetivo fornecer orientações sobre processo de registro de empresas, licenciamento junto a órgãos como vigilância sanitária e corpo de bombeiros, cadastramento com fornecedor da prefeitura e também prestará serviços como consulta de viabilidade dos empreendimentos, protocolo para licenciamento municipal, emissão de guias das taxas municipais de formalização e entrega de alvará, entre outros. Além disso, a Sala do Empreendedor disponibilizará material para leitura sobre o tema empreendedorismo e promoverá capacitações em programas do Sebrae da Junta Comercial.