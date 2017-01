A entrevista é exclusiva para este colunista e a primeira que foi concedida até então.

Marina Calazans de Moura, casada com Davide Pietrolucci e filha de Wilson Cristino de Moura e Leny Eunice Calazans de Moura. Natural de Lagoa da Prata e residente desde 2000 em MILAO,ITALIA.

“Renasci no dia 07/08/2015 em Pisa, Itália, com um médico especializado na Tailândia. Hoje sou super feliz e mega realizada com minha transição em todos os sentidos. Comecei meu tratamento em 2003, quando ainda não existia essa técnica tailandesa na qual é conservada boa parte dos nervos, ou seja, a sensibilidade para alcançar o orgasmo. Em 2015 foi a minha vez e com 95% de precisão obtive sucesso com essa nova técnica (embora eu me sinta 100% realizada). Logo em seguida entrei com um processo judicial para troca de nome e sexo e, em menos de cinco meses, o juiz me deu a sentença (sucesso este que dou mérito ao Dr. Daniel Gontijo de Melo e equipe).

Jr Cabeleireiro: Como se sente sendo a primeira transexual de Lagoa da Prata e como é a aceitação perante sua família?

Marina: “Me sinto muito orgulhosa por ser a primeira de Lagoa e região e espero ser exemplo para a felicidade e encontro de muitas. Minha família sempre foi meu ponto de encontro, principalmente diante desse grande passo na minha vida. A aceitação como mulher começou dentro da minha casa.”

Jr Cabeleireiro: Qual conselho ou sentimentos você deixa para aqueles que também tem tendência a se tornar, ou aqueles que desde jovens já se descobriram transgêneros?

Marina: “Dentro da classe gay o preconceito e ramificações de gêneros são os mais variados possíveis. O meu caso foi diferente, pois sempre fui transgênero. Eu precisava corrigir o meu corpo para me encontrar lá, já que não tinha os devidos órgãos. O primeiro passo é se tratar psicologicamente para adequar seu novo corpo à alma, já que a cirurgia é irreversível”.

Jr Cabeleireiro: No caso da transexual LEA T (filha do jogador de futebol Toninho Cerezo) que em entrevista ao FANTASTICO disse ter se arrependido. Onde você acha que foi o erro?

Marina: “Eu penso que ela passou por cima das regras, ou às vezes até esconde algo sobre sua sensibilidade. Estética e saúde andam juntas”.

Jr Cabeleireiro: Uma frase para terminar…

Marina:”Não tenha medo de ser quem você e realmente… faça de você uma obra de arte… os melhores aplausos são os seus para você mesmo”.