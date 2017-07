Rapaz preso com maconha na porta de escola

Hoje por volta das 11h30min a Policia Militar juntamente com a Guarda Civil Municipal realizaram uma Blitz de trânsito em frente a Escola Estadual Chico Rezende, momento em que abordaram um veiculo GM Celta, o qual estava com documentação atrasada. No interior do citado veículo foi encontrado um recipiente com maconha. Diante de tal situação o veículo foi recolhido ao pátio credenciado e o indivíduo foi preso em flagrante delito e conduzido à presença da Polícia Civil.

