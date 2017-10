Rio São Francisco pode salvar a Lagoa Feia

Bomba instalada no Velho Chico vai levar 6 milhões de litros de água por dia para a lagoa

Começou nesta quarta-feira, dia 18, uma tentativa de salvar a Lagoa Feia, uma das principais lagoas marginais do rio São Francisco na região, que sofre com a seca e já reduziu sua capacidade normal para menos da metade.

Através de uma bomba instalada no rio, a água será levada para a lagoa diuturnamente até que ela recupere suas características e evite a mortandade de peixes.

Na terça, 17, o editor do Jornal O Papel conversou com o Técnico Ambiental Carlos Frederico Muchon, que presta assessoria à AAPA (Associação Ambientalista dos Pescadores Amadores do Alto São Francisco), entidade que obteve autorização do Ibama para a intervenção.

Segundo Muchon, a situação da lagoa é alarmante.

“No caso da Lagoa Feia, ela que talvez hoje seja a segunda ou terceira maior lagoa que nós temos em termos de significância, desde Iguatama até Bom Despacho, ela varia de 40 a 100 hectares de lâmina d´água. Não existia nenhum dado histórico, segundo o Ibama, que ela tivesse lâmina d´água inferior a quarenta hectares. Esse ano está com quinze… A profundidade normal, que deveria estar entre dois metros e meio a três metros, na época de seca, está com um metro e quinze no ponto mais fundo. Isso em agosto, quando fizemos a batimetria. Então ela já estava entrando em uma situação crítica” , informou.

“Por ser uma lagoa muito grande, ela tem uma quantidade extremamente significativa de vida aquática, lá se tem peixes de grande porte como surubim e dourado dentro dela… A gente vinha acompanhando essa situação e conversamos com o pessoal do Ibama, que trabalha especificamente com ictiofauna, basicamente cuidam só de lagoas marginais. Enviamos uma série de fotos e comunicamos da ideia que tivemos, mas para colocar em prática seria necessário que eles analisassem a proposta e nos orientassem sobre onde pedir a autorização devida” , explica o técnico.

“A captação de água no rio São Francisco requer outorga da ANA (Agência Nacional das Águas), o que leva em torno de três anos. Qual foi então a fundamentação que nós usamos com o pessoal do Ibama? Explicamos então que a pretensão era colocar uma bomba no São Francisco e lançar a água na lagoa. O intuito não é encher a lagoa, o objetivo é fornecer oxigênio para a população de peixes que está nela. Como está extremamente seco, os peixes começaram a morrer em decorrência da matéria orgânica presente na lagoa, que com o calor e muita luminosidade, pela baixa concentração de água começa a haver um processo de eutrofização, ou seja, a água vai apodrecendo e isso tira o oxigênio da água” , continua.

A ideia é lançar a água do rio dentro da lagoa – o que não representa uso para fins econômicos, e com isso se consegue dois benefícios: a água lançada conta com alta concentração de oxigênio e também resfria a água da lagoa, porque a alga, para proliferar precisa de calor.

“Foi solicitado em nome da AAPA uma licença em caráter emergencial para essa intervenção. No dia 03 de outubro o pessoal do Ibama esteve aqui, foi até o local e eles mesmos foram prontamente favoráveis à ideia” , conta Muchon.

De acordo com o Ibama, essa atividade não demanda outorga, mas precisa de um aval do órgão responsável pelo rio. Dessa forma, o órgão, que é o próprio Ibama, emitiu uma nota técnica permitindo o bombeamento com a finalidade de manter a lagoa viva.

Segundo Muchon, essa nota tem o caráter de parecer definitivo autorizando a intervenção. O documento chegou na semana passada e nesta semana foi montada a estrutura de bombeamento.

A BIOSEV

“Nós entramos em contato com a Biosev, informando sobre a autorização e eles prontamente se disponibilizaram. Toda a montagem e manutenção dos equipamentos ficará por conta e despesa da Biosev” , enfatizou Muchon.

Na terça-feira, as sete horas da manhã, os técnicos da empresa estiveram vistoriando o local e na quarta à tarde o sistema já entrou em funcionamento. A bomba está instalada debaixo da ponte de concreto sobre o rio.

Segundo o gerente agrícola da empresa, Rafael Silveira, o bombeamento irá funcionar durante vinte e quatro horas.

“Quando o Muchon me procurou para falar sobre esse bombeamento da água do São Francisco para a lagoa, nossa preocupação foi com a questão da sustentabilidade e meio ambiente. A situação do rio é de sensibilizar. Essa ação visa a manutenção da lagoa, que é um cartão postal da cidade e tem toda uma fauna estabelecida que a gente precisa zelar. E olhar para o rio, para todo o sistema de uma forma diferente” , explicou à reportagem do Jornal O Papel.

Segundo Rafael, o equipamento instalado vai bombear em torno de 250 metros cúbicos/hora durante 24 horas/dia, algo em torno de 6 mil metros cúbicos/dia (seis milhões de litros). Foram utilizados 850 metros de tubulação de oito polegadas e todo custo com o funcionamento e manutenção do equipamento ficou por conta da Biosev.

“A Biosev tem se preocupado com a preservação de matas ciliares, temos todo um sistema de conservação dos solos nas margens, para evitar erosão, assoreamento do rio, enfim, seremos parceiros em iniciativas como esta” , finalizou.

Todo o processo será acompanhado pela AAPA, que fará medições na profundidade e temperatura da lagoa. Caso se inicie o período de chuvas e não seja mais necessário continuar com a transposição, a bomba será retirada do rio.