Roubo em supermercado, tráfico de drogas e batida policial nas ocorrências do fim de semana

O final de semana em Lagoa da Prata foi marcado novamente por intensa atividade policial. Um supermercado foi vítima de roubo, tendo seus cofres arrombados e uma quantia ainda não revelada, levada pelos bandidos. Um adolescente disse que “achou na rua” a réplica de uma pistola e foi pego em uma operação policial realizada pela PM.

Ladrões arrombam cofres em Supermercado na madrugada de sábado

Por volta de três e meia da manhã de sábado, dia 21 de Janeiro, policiais militares compareceram a um Supermercado, localizado à rua Alexandre Bernardes Primo, onde 04 indivíduos haviam invadido o local. No estabelecimento, os militares foram informados pela vítima I. L. E., 20 anos, que os suspeitos arrombaram dois cofres, porém somente a tesoureira saberia informar o valor levado. O fato foi comunicado à Delegacia de Polícia em Bom Despacho, onde um perito ficou de comparecer ao local.

Quatro pegos por tráfico na Praça dos Trabalhadores

Por volta de 00h23min do sábado, dia 21, a PM compareceu à Praça dos Trabalhadores, onde abordaram os suspeitos R. R. M., 18 anos; N. A. F., 17 anos; N. A. P., 32 anos; K. G. B. C., 17 anos; e E. A. S., 24 anos. Durante busca pessoal, os militares encontraram 09 pinos de cocaína, 04 aparelhos celulares e R$ 494,00 em dinheiro. Em conversa com um dos suspeitos, este relatou que vende/comercializa droga para o traficante F. G., e que o restante da droga estava escondido na região do “Santana”, onde entretanto nada de ilícito foi encontrado. Diante do exposto, os suspeitos foram presos e os adolescentes foram apreendidos, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia com o material apreendido. O veículo utilizado por um dos suspeitos foi apreendido e removido para o pátio credenciado.

PM realiza “Batida Policial” na cidade

Por volta de nove horas da noite do sábado a PM desencadeou a Operação “Batida Policial” em diversos pontos da cidade, obtendo-se os seguintes resultados:

22 veículos fiscalizados e 02 apreendidos;

07 Autos de Infração de Trânsito lavrados;

63 pessoas abordadas;

01 simulacro de arma de fogo apreendido;

02 adolescentes apreendidos e

03 Registros de Eventos de Defesa Social produzidos.

Adolescente pego com réplica de arma de fogo

Às 22h04min do dia 21/01/2017, durante operação Batida Policial, militares abordaram os adolescentes G.H.S.S., 15 anos e F.S.D., 14 anos, em atitudes suspeitas sentados no cruzamento da avenida Brasil com rua Paraíba. Durante busca pessoal, os policiais localizaram um simulacro de uma arma de fogo tipo PT, feito artesanalmente, na cintura de F.S.D., que relatou que encontrou o objeto na rua e estava andando com ele para “amedrontar amigos”. Os menores foram conduzidos ao quartel e, após contato na Delegacia de Polícia de Bom Despacho, o delegado de plantão orientou que os menores fossem liberados para seus responsáveis legais.