ROUBO A RESIDÊNCIA URBANA

Por volta de 12 horas dessa quinta-feira, dia 14 de Setembro, após receber informações que indivíduos haviam assaltado uma residência na Rua GOIÁS, Bairro SANTA ALEXANDRINA, e fugido sentido à PRAIA MUNICIPAL, a PM deslocou até as proximidades do endereço, onde avistou dois suspeitos. Os infratores, dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 17 anos, foram abordados, apreendidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia. Em contato com a vítima do roubo, a senhora V. A. A., 39 anos, esta relatou que estava em sua casa quando foi surpreendida por dois rapazes, um deles portando uma arma de fogo. Os suspeitos subtraíram diversas joias, relógios, documentos pessoais, uma câmera de filmagem e dois telefones celulares. Durante buscas pelos lotes vagos, no caminho entre a residência alvo do roubo e a Praia Municipal, os militares encontraram os materiais roubados e uma réplica de pistola.

